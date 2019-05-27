شكرا لقرائتكم خبر عن ''أعظمهم محمد'' أمسية فى حب الرسول للقومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، أمسية فنية بعنوان "أعظمهم محمد'' فى التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء 23 رمضان، فى بيت السحيمى بشارع المعز، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

يأتى ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان الكريم، وفى إطار الدور التنويرى الذى تقوم به الوزارة للتوضيح والتأكيد على عظمة الرسالة المحمدية، وتسامحها الخالص مع كل الأديان، وتعريف أفراد المجتمع وخاصة شريحة الشباب، بالدستور المحمدى الذى يدعو للعيش المشترك والإنصاف التام للمسلم ولغير المسلم، كما يستكمل المركز بهذه الفعاليات رحلته فى توثيق الإنشاد الصوفى.

''أعظمهم محمد'' تأليف: سراج الدين عبد القادر، الأداء للفنانين "شادى سرور، نشوى إسماعيل، شريف عواد، سوسن ربيع، ياسر عزت، أحمد يوسف، الطفل ساجد محمد عبد الفتاح، الطفلة ملك أحمد كمال"، بالاشتراك مع المنشد الصوفى الشيخ "أحمد البلصفوري"، مخرج منفذ: محمد حسن، فكرة وإخراج: ياسر صادق، ويقدم المركز الأمسية مجانا لكل رواد بيت السحيمى.