شكرا لقرائتكم خبر عن «اخلع» دويتو جديد لـ أمينة وأمير يزبك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أمينة واللبنانى أمير يزبك كليب يحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره فى بيروت.

وتقول كلمات الأغنية: عازمك الليلة عالرقصة.. بدنا نرقص.. بدنا ننسى.. وكلن يجتمعوا حوالينا.. وتبقى عيون الكل علينا.. اخلع..يلا..اخلع..السهرة وبدها تولع.. كلّو عم يتدلع..اخلع..يلا..اخلع.

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من ناحية أخرى تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التي ستعد مفاجأة لجمهورها والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذي حققه ألبومها الجديد "اللي راحوا" ويضم 10 أغنيات منهم "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتى، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم محمد رحيم، محمد يحيي، مدين، ملاك عادل وغيرهم.

وكانت أمينة أعربت مؤخرًا عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على فيديو كليب أغنية "عاش يا وحش" التى طرحته منذ فترة وحقق نسب مشاهدة عالية وهو من إخراج جميل جميل مغازى.