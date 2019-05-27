شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 22.. سليم الأنصارى يسافر سيناء وابن هشام سليم يسقط أمام والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on e، حيث بدأت مشادة كلامية بين أمجد صفوان – إسلام جمال، وبين أمانى كمال صديقته، حيث تقابلا فى "العوامة" كالعادة، وتحدث معها بشأن معاملة أكرم شقيقه له، كما قال لها إنه يعقد العزم على استرداد حقه من سليم الأنصارى، بعدما تسبب فى طرده من الشركة، وخلال حديثه، بدأت أمانى كمال تلمح له على زواجهما، والهروب والعيش فى بلد أخرى، خاصة بعدما خسرت أبنتها الوحيدة، فنهرها أمجد بشدة ، وقال لها: "إنتى مين عشان أتجوزك"، ثم قام بضربها وطردها من العوامة.





ومن جهة أخرى، أعلنت المذيعة شهيرة أن برنامجها سيحصل على إجازة من البث المباشر، من أجل السفر إلى سيناء، ونقل العديد من المؤتمرات التى ستقيمها المنظمة الى تمتلكها إنجى – أميرة العايدى زوجة أكرم صفوان .

كما طلب اللواء ناصر سلام – نبيل نور الدين، مقابلة سليم الأنصارى، قبل سفره إلى شمال سيناء، حيث دار الحديث عن ابن سلام الذى استشهد بإحدى العمليات مع رجال جلال خطاب، كما تحدثا بشأن ما يدور فى مخيلة أكرم صفوان بشأن سيناء، حيث يرغب فى تشوية صورة المصريين والحكومة هناك، وهو ما يحرص سلام لنقله إلى سليم الأنصارى، كما طلب من الأنصارى جمع أكبر كمية من المعلومات عن المنظمات ورجال صفوان وخلافه أثناء عملية سيناء.

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وفى نهاية الحلقة تخفى ابن أكرم صفوان وحمل فى يده "هارد" ليوصله بوحدة "السيستم" الخاصة بوالده المتواجدة فى منزلهم، ليراه والده أكرم صفوان، وتنتهى الحلقة فى إثارة وتشويق .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.