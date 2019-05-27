شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير "لآخر نفس" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النجمة ياسمين عبد العزيز وأسرة مسلسلها "لآخر نفس" من تصوير آخر مشاهد العمل، بعد غد الأربعاء، حيث حصلت على إجازة من التصوير اليوم الاثنين بعد تصوير يوم كامل بشارع البحرالأعظم بمنطقة الجيزة حسبما أكد مؤلف العمل أمين جمال لـ"الخليج 365".
مسلسل "لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.
وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي جاد حول مهندسة ديكور، تتزوج من ضابط بالعمليات الخاصة، رغم رفض أهلها، وتفقد الاتصال مع زوجها خلال قيامه بإحدى المهام الأمنية، فتبدأ رحلة البحث عنه، وأثناء تلك الرحلة تكتشف الكثير من الخبايا والأسرار، حول عمل زوجها وما يواجهه من أخطار.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير "لآخر نفس" الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.