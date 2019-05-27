شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير "لآخر نفس" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النجمة ياسمين عبد العزيز وأسرة مسلسلها "لآخر نفس" من تصوير آخر مشاهد العمل، بعد غد الأربعاء، حيث حصلت على إجازة من التصوير اليوم الاثنين بعد تصوير يوم كامل بشارع البحرالأعظم بمنطقة الجيزة حسبما أكد مؤلف العمل أمين جمال لـ"الخليج 365".

مسلسل "لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.

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