أمنية لم تتحقق وهجوم مريم فخر الدين.. مواقف لفاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد، سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، والتي وُلدت في 27 مايو عام 1931 بحي عابدين في القاهرة.

والدتها هي (زينب توفيق) ربة منزل، ووالدها هو (أحمد حمامة) من كبار موظفي وزارة المعارف (التعليم حاليًا) وكان يعمل بمدينة المنصورة، ولها من الأشقاء ثلاثة هم منير وليلى ومظهر.

نرصد لكم في التقرير مواقف من حياةالفنانة فاتن حمامة

البداية الفنية

قرأ والدها الأستاذ أحمد حمامة إعلانًا في الصحف للمخرج محمد كريم، يطلب ممثلة طفلة لدور أمام فتى الشاشة الأول وقتها محمد عبد الوهاب، فبعث له بصورة "فاتن"، وبالفعل سافرت من المنصورة إلى القاهرة، وجرت مقابلتها مع كريم وعبدالوهاب، حيث أُعجب بها للغاية وقام بتغيير السيناريو لإعطائها دورًا أكبر، بعدها رفض والدها عدة عروض سينمائية حرصًا على مستقبلها الدراسي، حتى أقنعه المخرج محمد كريم مرة ثانية بعد ثمان سنوات بأن تعمل فاتن في فيلمه الجديد "رصاصة في القلب"، فشاهدها يوسف وهبي وقدمها معه في فيلم "ملاك الرحمة" ثم في فيلم "القناع الأحمر".

التحقت فاتن حمامة بمعهد التمثيل في دفعته الأولى بعد أن أسسها الأكاديمي والفنان الراحل زكي طليمات، وتزوجت من المخرج (عز الدين ذو الفقار) بعد أن تقدم لوالدها وتردد عليهم كثيرًا في البيت. تخرجت من معهد التمثيل عام 1947، وقدمت عدة أفلام ناجحة من إخراج زوجها حتى حدث الانفصال عام 1954، وتزوجت بعدها بعام من الفنان عمر الشريف، الذي إشتركت معه للمرة الأولى عام 1954 بفيلم "صراع في الوادي" الذي كان أول أفلامه، مع المخرج يوسف شاهين.

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هجوم مرم فخر الدين

رفضت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، في لقاء تلفزيوني لها، لقب سيدة الشاشة العربية الذي أطلقته الصحافة على الفنانه "فاتن حمامة"، وقالت مريم فخر الدين: "لو فاتن سيدة الشاشة أنا وشادية جرابيع الشاشة يعني". وقالت مريم في حوار لها مع الفنانة صفاء أبو السعود: "إذا كانت فاتن سيدة الشاشة.. أمال احنا كنا إيه؟ خدامات الشاشة".

يُشار هنا إلى فاتن حمامة كانت متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار والفنانة مريم فخر الدين كانت متزوجة من المخرج محمود ذو الفقار.

أمنية لم تتحقق

قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز خلال حوارها في برنامج "صباح إكسترا" للإعلامية أسماء مصطفى، إنها اقتربت من فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر"، مشيرةً إلى أنها تستحق دور "فنانة القرن". وأضافت سميرة عبد العزيز أن فاتن حمامة كانت تتمنى أن تحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتةً إلى أنها رفضت أن تخبرها بموعد الحفل خوفًا عليها من التعب، فغضبت فاتن حمامة منها.

وأكدت سميرة عبد العزيز أن وصية فاتن حمامة لها أن تقوم معها بزيارة لقناة السويس الجديدة في العام المقبل، لكن ظروفها الصحية منعتها وماتت دون أن تراها.