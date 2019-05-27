محمد علي سليمان يبعث رسالة لابنته أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الموسيقار محمد علي سليمان صورة لابنته الفنانة أنغام، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، ووجه لها رسالة. وعلق سليمان على الصورة: "النغنوغ حبيبة بابا، ربنا يكرمك بفضله ويجبر بخاطرك". وتستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلاً غنائيًا، 7 يونيو بالكويت، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.​



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