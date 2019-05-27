5 ضيوف شرف في الإعلان الثاني لـ"كازابلانكا".. تعرف عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طرحت الشركة المنتجة لفيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، الإعلان الثاني للفيلم، استعدادًا لعرضه في موسم عيد الفطر. ظهر في إعلان الفيلم 5 ضيوف شرف هم: "نيللي كريم، لبلبة، مصطفى شعبان، أحمد فهمي، بيومي فؤاد". "كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي خالد أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.

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