هل أصيبت رجاء الجداوي بجلطة؟ تامر حبيب يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الكاتب والسيناريست تامر حبيب، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة علق بها على تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

كتب حبيب: "ذكر قليل من الصحف والمصادر الصحفية أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي قد أُصيبت بعد ألف شر بجلطة في المخ وإن هذه الإصابة قد تركت لديها أثراً ضخماً مش عايز حتي أقوله علشان مافولش علي الست اللي هي الحمدلله زي الفل، لأن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف: "كل اللي حصل إنها تعبت تعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر في اليومين اللي فاتوا وعلى إثره عملت check up و الحمدلله كل وظائفها سليمة ومافيهاش أي حاجة تقلق، ومادخلتش العناية المركزة و لا حتي خمس دقايق كما ذُكر، كفاية والنبي بقي، وتبينوا تبينوا تبينوا أنا في عرض دين النبي علشان الأخبار دي بجد مؤذية و مؤلمة وهي اللي ممكن تأثر علي صحة الناس بالسلب، ويا رب دايمًا في احسن صحة و زي الفل يا جوجا يا حبيبتي".

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.​

