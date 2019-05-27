هند صبري تكشف عن كنزها الحقيقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هند صبري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت:" كنزي الحقيقي هو حب الناس الصادق الغير متكلف الذي أحسه أينما ذهبت، كنزي الحقيقي هي دعواتهم الصادقة و ابتسامتهم المنيرة، أدامها الله نعمة وأنتم ؟ ما هو كنزكم الأغلى، الكنز 2 قريباً".
"الكنز 2" تأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم محمد سعد، محمد رمضان، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم.
يذكر أن هند تنتظر عرض فيلمها التونسي "نورا تحلم" مع المخرجة هند بن جمعة، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف وإنتاج شركة بروباجندا.
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