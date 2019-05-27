بعد مشاهدها الجريئة في “الهيبة”.. زوج سيرين عبد النور يرد على الاتهامات -فيديو

أكد فريد رحمة، زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور خلال ظهوره في برنامج ”عرب وود“، المذاع على فضائية ”روتانا خليجية“، أنه يحرص على متابعة حلقات مسلسل ”الهيبة“ بشكل يومي، وإذا لم يتمكن من مشاهدته في موعد بثه، يعود إلى منزله قبل موعد إعادة الحلقة للإستمتاع بمشاهدتها وأعرب عن استيائه من الاتهامات الموجهة إليه بعدم الغيرة على زوجته، بعد ظهورها في مشاهد جريئة تجمعها بالفنان السوري تيم حسن في الجزء الثالث من مسلسل الهيبة قائلًا: ”كل هادا حكي، يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا“

من جهتها، علّقت سيرين على تلك الاتهامات قائلة: ”زوجي عقلاته كتير كبار وبيعرف إني أنا له لوحده، واللي على التليفزيون مجرد تمثيل لا أكتر ولا أقل، وعلى فكرة زوجي كتير بيغار“. وجاءت تلك الاتهامات على خلفية ما صرحت به الفنانة سيرين سابقًا، حول رد فعل زوجها من مشاهدها الجريئة مع الفنان تيم حسن، حيث قالت إن زوجها يشاهد العمل معها، ويبتسم من تمثيلها ”فهو يعلم جيدًا أن الأمر برمته تمثيل“، بحد تعبيرها. .