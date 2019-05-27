ريم أرحمة: كنت أبيع كروت “اليانصيب”.. وأجتهد بعملي مو علاقاتي -فيديو

كشفت الفنانة البحرينية ريم أرحمة عن المهن التي عملت فيها قبل دخولها عالم التمثيل، مشيرة إلى أن أول عمل لها هو قيامها ببيع كروت “يانصيب” في المولات، موضحة أنها كانت تعمل في الإجازات الصيفية لتحصيل المال، إضافة إلى أنها كانت تريد اكتساب خبرة حياتية من خلال الاحتكاك بالعالم الخارجي وقالت خلال برنامج خلك صاحي مع الإعلامي صالح الراشد: “كنت أبيع كروت يا نصيب في المولات بالبحرين وأنا عندي 16 سنة، لأني كنت أبي فلوس وأبي اشتغل، خاصة أننا كنا في الصيف”.

وأما عن عملها الثاني فوضحت أنها كانت تعمل في الاستعراضات المسرحية ومع مجموعة طلاب من مدرستها حيث كانو يقومون بعمل عروض مسرحية واستعراضات مقابل مبلغ من المال وكشفت عن عملها الثالث حيث كانت تعمل في مجمع ملابس يقومون فيه بترتيب وتنسيق الملابس ووضحت بأنها لم تكن مضطرة للعمل ولكن كانت بحاجة للنقود وأيضا لقضاء وقت العطلة الصيفية قائلة: “واشتغلت شاغلة تانية استعراض مسرحي وتلفزيوني وأي شو يصير في البحرين كنت أشارك فيه مع جروب من المدرسة.. ونقدم عرضًا كاملاً نحصل عليه فلوس.. واشتغلت مرة في محل ملابس أيضًا”.