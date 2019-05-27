تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للممثلة الكويتية سعاد عبد الله التي تتواجد في المستشفى على إثر تعرضها لإصابة بعد سقوطها وكسر قدمها.
وتفاعل المتابعون مع لفتت الصباح هذه بشكل كبير، حيث أثنوا على ما تحمله هذه الخطوة منه تجاه عبد الله من معاني التقدير والإحترام للفنان الكويتي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نقل الفنانة “سعاد عبد الله” للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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