شاهد: بسمة وهبة .. أطمحُ للقاء أحلام .. وهذا أكثر ما يُخيفني

صرّحت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أن أكثر فكرة مغلوطة عنها هي أنها “سعيدة”، وعلّقت خلال حوارها مع الإعلامية السّعودية سارة دندراوي، في برنامج “تفاعلكم” أن ليس لديها أصدقاء من الوسط الفني. وأكّدت وهبة أنها لم تُقدّم في حياتها برنامجًا دينيًا خلال مسيرتها الإعلامية، وبرنامج “قبل أن تحاسبوا” الذي قدّمته عندما كانت محجبة، صنفته برنامجًا اجتماعيًا. وأشارت بسمة وهبة إلى أن أكثر ما تخاف منه هو “غضب الله عليها”، وعلّقت أنها لا تنزعج من تعليق الناس على خلع حجابها، وقالت: “الحجاب فريضة علينا”. وفي سياق آخر قالت وهبة إنها تحلم بلقاء الفنانة الإماراتية أحلام، وتطمح لحوارها بطريقة صحيحة تختلف عمن حاوروها سابقًا، وعلّقت: “أنا حطلع أحلام الحقيقية”. أمّا عن أهم المقابلات التي أجرتها خلال مسيرتها الإعلامية، أشارت إلى أن مقابلة الأستاذ مفيد فوزي لا يمكن نسيانها؛ لأنه “مدرسة بتعلم منها طول الوقت”.

وردّت بسمة وهبة في برنامج “تفاعلكم” على سؤال يخص هجومها على أنغام بعد زواجها من أحمد إبراهيم، بأن الهجوم لم يكن شخصيًا وكل ما في الأمر أنها شعرت بتعاطف كبير مع زوجته الأولى. وأوضحت وهبة أنها لم تعترض على فكرة زواج أنغام من رجل متزوج، فهي نفسها كانت زوجة ثانية في يوم من الأيام، ولكنها تعاطفت بشدة مع زوجته الأولى خاصة مع بدء أنغام في إظهار رومانسيتها مع زوجها أحمد إبراهيم علنًا. ومن ناحية أخرى كشفت الإعلامية المصرية حقيقة ما أثير مؤخرًا حول إصابتها بمرض السّرطان مرة أخرى، موضحة أنها شفيت من المرض، ولكن أصيبت بعدة أمراض في المعدة بعيدة عن السرطان؛ ما تسبب في سفرها لتلقي العلاج بأمريكا. وقالت وهبة في تصريحاتها، إنها أصيبت بالسرطان وشفيت منه، وبعد ذلك أصيبت بعدة أمراض في المعدة، وسافرت إلى أمريكا لإجراء عملية خطيرة.

وأضافت وهبة خلال حوارها أن برنامج “شيخ الحارة” مختلف عن المواسم السّابقة، ويبدو أن الحلقة صُوّرت قبل أزمة توقف البرنامج، حيث إن بسمة وهبة ظهرت بنفس المظهر أثناء حلقتها مع الفنانة والراقصة دينا. يُذكر أن لجنتي الرّصد والشكاوى التابعتين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقدتا اجتماعًا يوم الأحد، وتمت الموافقة على منع بث برنامج “شيخ الحارة”، المعروض على قناة “القاهرة والناس” الفضائية للإعلامية بسمة وهبة، لمدة شهر كامل لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19 مايو الحالي، والخاصة بالفنان المصري ماجد المصري. وبالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف البرنامج ، إلا أن قناة “القاهرة والناس” أذاعت حلقة يوم أمس الأحد في موعدها، والتي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.