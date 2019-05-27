أحمد السقا طباخ إستروكس في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل ولد الغلابة، باختطاف فرح وعيسى من قبل تجار المخدرات، ويخبرهم عيسى أنه هو طباخ الإستروكس البريمو، وعامله التجار بكل احترام وتقدير بعد معرفته، وطلب عيسى منهم أن يبعدوا عنه هو وفرح "رشوان" لأنه لا يتركهم في حالهم، ويطالبهم بالبضاعة، ويوافق التجار على طلباته.

يقابل عيسى وفرح طباخ الإستروكس الحقيقي، ويدعى ناصف، ويطلبوا منه صناعة بضاعة جديدة والثمن بالتساوي بينهم، ويهدده عيسى بالفيديو الذي يمسكه عليه وهو يصنع المخدرات، ويقبل ناصف بعرضه، ويطلب منه مكان بعيد عن البلدة والخامات التي

سيصنع منها المخدرات، ويوافق عيسى.

يطلب عيسى من أخاه صديق أن يجلب له منزل خارج البلدة بعيدًا عن أعين الناس، وعلى الفور يأخذه ليرى البيت، ويفاجأ عيسى أن المنزل والأرض التي حوله ملك لصديق، وينصدم في أخاه، الذي لم يساعده في مصاريف المنزل وأخواته ومرض والدتهم، ويؤكد له أخاه أنه تغير وسيكون دراعه اليمين ولا يتركه وحيدًا ولم يفتن سره لأحد، ويصدقه عيسى بكل بساطة.

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يذهب عيسى إلى زوج ابنة

خالته وطليقته في نفس الوقت زينب، لكي يحميها منه ومن ضربه وإهانته لها المتكررة، ويرجعها لوالدتها سالمة، وتعتقد أن عيسى ما زال يحبها، ولكن زوجة صديق أخ طليقها تؤكد لها أنها لم يعد يحبها وقد تزوج من فرح القاهرية.

يقابل عيسى وفرح وصديق الطباخ ناصف ويرى المنزل الذي سيصنع فيه تجارة المخدرات، ويتفق مع عيسى على موعد تسليم أول بضاعة وذلك خلال شهر فقط، وبعدها يطلب عيسى من صديق أن يأخذ تلك الأموال ويذهب بها الى منزل زوجة عبد القادر، ويقول لها أنها تخص زوجها في تجارته معه ويمشي على الفور.

تنتهي الحلقة بذهاب زينب طليقة عيسى إلى فرح لكي تهددها لتبعد عن عيسى، وتنتهي الحلقة على ذلك.