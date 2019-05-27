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كاظم الساهر يكشف عن جولته الغنائية في مهرجان إهدنيات

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كشف النجم كاظم الساهر عن جولته الغنائية في مهرجان إهدنيات بدولة لبنان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يحيى الفنان كاظم الساهر ثلاث حفلات متتالية أيام

"الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الأحد 28 يوليو"، من الشهر المقبل، وتبدأ الحفلات في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

يذكر أن المطرب كاظم الساهر يستعد

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لإحياء حفل غنائي ضخم، في مدينة عمان بالأردن، على مسرح أرض المعارض، ضمن جولاته الغنائية الصيفية، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقان 8، 9 أغسطس المقبل، كما يستعد أيضاٌ  لطرح كليبه المقبل، لم يتم الكشف عن تفاصيله أو موعد إصداره، وهو من إخراج فادي حداد.

 

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