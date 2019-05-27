كاظم الساهر يكشف عن جولته الغنائية في مهرجان إهدنيات

كشف النجم كاظم الساهر عن جولته الغنائية في مهرجان إهدنيات بدولة لبنان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يحيى الفنان كاظم الساهر ثلاث حفلات متتالية أيام"الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الأحد 28 يوليو"، من الشهر المقبل، وتبدأ الحفلات في تمام الساعة الثامنة مساء.
يذكر أن المطرب كاظم الساهر يستعد
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