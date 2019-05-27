محمود إمام : "سميح" يغير أحداث هوجان رأسًا على عقب

أعرب الفنان الشاب محمود إمام، عن سعادته بمشاركته في مسلسل "هوجان" بطولة الفنان محمد إمام، لافتًا إلى أنه سعيد بردود فعل الجمهور.
وأكد "إمام" في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية "سميح" وهو رجلله تغيير جذري في أحداث المسلسل، ومضيفًا أن هذا الدور جديد ومختلف عليه ولم يقدمه من قبل.
وعن إعلان أحد البنوك الذي قدمه في رمضان قال :"نجاح شخصية طاهر في
ويذكر أن "هوجان" بطولة محمود إمام، كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، عايدة رياض، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".
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