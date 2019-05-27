قال الفنان مجدي البحيري إنه رأى الموت بعينيه، عقب سقوطه مغشيا عليه ظهر أمس الأحد، أثناء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل".
وأضاف: كنت في لوكيشن التصوير لمدة 16 ساعة تقريبا، وفجأة لم اشعر بنفسي إلا وأنا في المستشفى والأطباء يقولون أنهم يشكون فياصابتي بشلل نصفي في الوجه ويطلبون عمل مجموعة من الفحوصات والاشعة ليتأكدوا.
وأشار مجدي إلى انه قضى ليلة من أسوأ ليالي حياته في المستشفى وهو نائم على سريره خائف من نتيجة الأشعة وما قد تسفر عنه، مؤكدا
وتوجه مجدي بالشكر لكل من سأل عنه وهو في المستشفى، طالبا من الجمهور الدعاء له في هذه الايام المباركة بالشفاء.
يذكر أن مجدي يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل" مع الفنانين مصطفى شعبان، محمد دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، ومحمود البزاوي، وهو من إنتاج تامر مرسي، إخراج أحمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي البحيري: شفت الموت بعيني وأعود لاستكمال تصوير مشاهدي في "أبو جبل" غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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