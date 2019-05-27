شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقة 22.. مى عز الدين تعود لأمير المصرى وتجهز للفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين والذى يتم عرضه على قناة الحياة، محاولة "كاظم" – أمير المصرى – مصالحة بيسة بعد رؤيتها له يجلس مع فتاة أخرى وتقرر فسخ الخطوبة منه، وعندما يذهب لها فى الحارة يرفض "مرعى" – حجاج عبد العظيم صعوده إلى المنزل ويأمره بالجلوس على القهوة ويبلغه بأن بيسة قررت عدم العودة له بعدما اكتشفت خيانته لها.

تحول "شويكار" بكل الطرق إصلاح الأمور وتزور بيسة فى المنزل وتقعنها أن الفتاة التى كانت تجلس مع كاظم هى صديقته منذ الطفولة وكانت تستعد للسفر من أجل إجراء عملية جراحية خطيرة، وتتعاطف بيسة مع الفتاة وتقرر العودة إلى كاظم، وتم تحديد موعد الفرح وحجزت فى إحدى قاعات الأفراح الشعبية، وتدعو كل العاملين فى المدرسة وأيضا يعلم كل أفراد عائلة كاظم بأنه يستعد للزوج رغم إخفائه الخبر عنهم.

خلاف يحدث بين بيسة وكاظم بسبب مكان الفرح، حيث يرغب كاظم فى إقامته فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس وتقلق بسبب صعوبة التنقل لأهالى الحارة المدعوين للفرح، ولكن كاظم يؤكد لها أنه سيوفر لها كل طرق التوصيل، وتظهر سكسكة فى دار المسنين حزينة وتبكى من الوحدة وترفض الطعام والشراب، فأهلها وحشوها ولم يسأل فيها أحد منذ دخولها الدار.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.