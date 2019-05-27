شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 22.. محمد إمام يبدأ فى خطة للإيقاع بكمال اللباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل "هوجان" قيام محمد إمام "هوجان" بالتخطيط للإيقاع برياض الخولى "كمال اللباد"، وذلك بعد أن اكتشف أنه وراء مقتل والده فى صعيد مصر للحصول على الآثار التى كانت مدفونة تحت منزله.

كما شهدت الحلقة قيام أسماء أبو اليزيد "نوجة" بافتعال المشاكل بين كريم محمود عبد العزيز "لطفى الحراق" وزوجته الجديدة التى تزوجها عليها كنوع من الكيد، بعدما علم بأن ابنه هو ابن هوجان، وأنه تزوج من نوجة وهى حامل فيه بعد طلاقها من محمد إمام.

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وقام لطفى الحراق بحبس كريم شقيق نوجة فى غرفة مغلقة، وذلك بسبب شكه فى أنه علم حقيقة الطفل، وأنه ابن هوجان وليس ابن لطفى الحراق، وذلك خوفا من فضح سره، خاصة أن الطفل كريم وهوجان على علاقة جيدة ببعضهما البعض.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".