شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التريللر الثانى لفيلم العيد "كازابلانكا" لأمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من أبرز الأفلام التى تنافس بقوة على شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى، هو فيلم "كازابلانا"، للنجم أمير كرارة، ومجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربى.

الشركة المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، سينرجى، نشرت برومو جديدا للفيلم، بعد البرومو الأول والذى حقق عددا كبيرا من المشاهدات، فى أيام قليلة.

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وظهر فى البرومو الثانى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم مصطفى شعبان، أحمد فهمى، ونيللى كريم، إلى جانب أبطال الفيلم.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.