شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخليج 365 يحتفل بنجاح "ابن أصول" مع حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف ”الخليج 365” النجم حمادة هلال للاحتفال معه بنجاح مسلسله "ابن أصول"، الذى يشارك فى السباق الرمضانى الحالى ويعرض حصريا على قناة dmc، وحقق نجاحا كبيرا حتى الآن بشخصية هشام الذى قدمها، وخلال الندوة تحدث عن تحضيراته للشخصية وكواليس التعاون مع المؤلف أحمد محمود أبوزيد وباقى فريق العمل، كما تحدث عن أعماله الغنائية التى يحضر لها خلال الفترة المقبلة بعد نجاح أغنية "اشرب شاى"، والتى تخطت حوالى 20 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "الناس الحلوة" .

وفى جولة داخل مقر الخليج 365 شاهد "هلال "سير عملية ماكينة العمل داخل المؤسسة، وسط حفاوة الزملاء الصحفيين الذين التقطوا العديد من الصور التذكارية معه، وكان فى استقباله رؤساء التحرير التنفيذين لليوم السابع دندراوى الهوارى وكريم عبد السلام ووائل السمرى، بالإضافة إلى رئيس تحرير موقع عين ورئيس قسم الفن باليوم السابع عمرو صحصاح.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.

























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