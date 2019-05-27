شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين يصدم جمهوره بسبب مطعم إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الممثل المصرى الكندى مينا مسعود فى حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره فى مصر والوطن العربى، وذلك بسبب نشره مقطع فيديو يثبت توجهه إلى أحد المطاعم الإسرائيلية لتناول الأطعمة النباتية مثل التبولة وسلطة الحمص وغيرها من الأطعمة التى من المفترض أنها أطعمة فلسطينية ولبنانية عربية، وأن ما قاله كأنه - خلال الفيديو- طمس للهوية الفلسطينية والعربية بنسبه تلك الأطعمة للمطبخ الإسرائيلى.

الفيديو الذى ظهر فيه مينا مسعود أغضب جمهوره الذى أعلن عن استيائه من الفيديو ونصحه بالابتعاد عن السياسة، خاصة أنه مصري الأصل، إضافة إلى أنه يستطيع تناول الأطعمة الشرق أوسطية في العديد من المطاعم بعيدا عن المطاعم الإسرائيلية، وإيضاح أن تلك الأطعمة عربية وهو ما دفع مينا مسعود لتوضيح الأمر من خلال تغريدة له على موقع تويتر قال فيها إنه نشأ فى تورونتو وتوجه إلى أحد المطاعم الإسرائيلية التى تقدم الأطعمة الشرق أوسطية، وأنه لا يفهم ما دخل السياسة فى هذا الأمر وأنه مصدوم من ردود فعل متابعيه على الفيديو.

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تغريدة مينا مسعود

فيلم علاء الدين هو إعادة إنتاج للفيلم الكارتون الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ويشارك فى بطولته الممثل المصرى الكندى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.