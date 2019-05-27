شكرا لقرائتكم خبر عن "خسرنا بعض".. كليب جديد لـ مايا دياب مع زياد برجى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح النجمة اللبنانية مايا دياب، خلال الأيام القليلة المقبلة، كليبا جديدا يحمل اسم "خسرنا بعض"، وذلك مع الملحن والمطرب اللبنانى زياد برجى.
ونشرت مايا دياب برومو قصير للكليب وعلقت على الفيديو قائلة: "خسرنا بعض.. قريبا".
ولاقى البرومو استحسانا من معجبى مايا دياب، حيث أبدى محبو مايا دياب سعادتهم بالكليب الجديد، وانتظارهم له، حيث عادت مايا دياب مرة أخرى ونشرت البرومو وعلقت عليه هذه المرة قائلة "هل بتعتقدوا إنه كل نهاية علاقة، خسارة".
وكان آخر ظهور للنجمة اللبنانية مايا دياب فى مصر خلال حفلها مع النجم محمد حماقى، فى يوم "الفلانتين" الماضى.
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