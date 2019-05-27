شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 22.. كرارة يطلب مليون دولار لتأمين حياة ابنه من هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on e، أحداثا متتالية، حيث ظهر حسن رجل من رجال المتعاونين مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شمال سيناء، والمقرر أن يتعاون مع سليم الأنصارى "أمير كرارة"، حيث قام اللواء جلال خطاب بجلسة تعارف بين الأنصارى وحسن، من أجل وضع خطة للتأمين فى شمال سيناء.

ومن جهة أخرى، تحدث أكرم صفوان هاتفياً مع "سارة هارون" سوزان نجم الدين، وأكد لها أنه يعمل على تهدئة الوضع بعد استشهاد الضابط حسام، كما أبلغها أنه سمع بحقل البترول الجديد حقل "نور"، ووعدها أن الحكومة المصرية "مش هتلحق تتهنا بيه".

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وذهب سليم الأنصارى إلى أكرم صفوان، ليعرب عن أسفة لما بدر منه فى حق صفوان، عقب استشهاد زوج أخته حسام – عمر الشناوى، وبدأ فى الحديث معه عن التعاون معه بشكل أوسع، وينفذ كل أوامره، فى مقابل مليون دولار لتأمين حياة أبنه مالك ووالدته هالة فاخر، ووعده صفوان، أنه سيفكر فى الأمر، عقب العودة من شمال سيناء، وبعدها اتفق الطرفان أن السفر إلى سيناء خلال 48 ساعة.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.



