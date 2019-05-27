شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "بلاك تيما" يجهزون لمفاجأة فى حفل عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت فرقة "بلاك تيما" كل عام على تقديم حفل غنائى فى ساقية الصاوى فى عيد الفطر، وهو موعد ثابت، أصبح الجمهور يعرفه جيدا، ويحرص على حضوره، بل وتعتبر حفلات بلاك تيما فى العيد هى الأكثر حضورا عن باقى الحفلات الأخرى.

ثلاثى "بلاك تيما"، أمير وبحر وعبده، وعدوا جمهورهم بمفاجأة جديدة خلال عيد الفطر المقبل، حيث نشر أمير صلاح الدين صورة مع بحر وعبده، وهم يرتدون "جلاليب" بيضاء وعلق أمير على الصورة قائلا "مفاجأة العيد ياتري ايه؟"



بلاك تيما

ولم ينجح رواد السوشيال ميديا المتابعين لأخبار "بلاك تيما" أو المعلقين على الصورة فى معرفة ما هى مفاجأة العيد المنتظرة من ثلاثى بلاك تيما، حيث اعتادوا على بعض المفاجآت لجمهورهم، مثل ظهور نجوم معهم على المسرح ومشاركتهم الغناء والحفل، بينما خمّن البعض أن الفريق سيغنى بعضا من أغانى الألبوم المقبل، والتى ستكون باللهجة النوبية.