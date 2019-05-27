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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خدمتها بالكنيسة.. سيلينا جوميز بـ"ستايل تسعيناتي" في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قضت أمس الأحد النجمة العالمية سيلينا جوميز الخدمة في الكنيسة، التقطت عدسات مصوري "البابارتزي" عدة صور للنجمة الشهيرة خلال توجهها لتناول وجبه الغذاء مع عدد من اصدقائها في وسط مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية.
ظهرت سيلينا جوميز البالغة من العمر (26 عام) باطلالة تسعيناتي، فكانت مرتديه "jumpsuit" باللون الأسود مع "تي شيرت" أبيض اللون، كما كانت مرتديه نظارة شمس صغيرة مع "قبعة بيسبول".
يذكر أن سيلينا جوميز قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: "back to you" و "fetish" و "good for you" و "wolves "، وغيرهم .
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
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