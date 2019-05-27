عمرو يوسف ينشر صورة شقيقه ويعترف بـ"سر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان عمرو يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يهنئ بها شقيقه علي بعيد ميلاده.
وكتب عمرو: "بمناسبة عيد ميلادك لازم تعرف الحقيقة، أحنا ملاقينكش على باب جامع زي ما أنا واختك كنا بنقنعك وانت صغير، حبيبي كل سنة وانت طيب وناجح عيد ميلاد علي أخويا".
واستكمل:" ملحوظ: دي الصورة المعروفة لما الحاجة بترجع من الحج وتجبرنا نقيس الجلاليب وتصورنا، ربنا ما يحرمنا منك ولا من جلاليبك".
ملحوظة أخيرة: أنا مش قصير بس علي ٢ متر خمسة"."واختتم:
ورد الفنان صلاح عبدالله على تهنئة عمرو يوسف لشقيقه:"هههههههههههههه، علي دا عسل العسل ياعمورة، كل سنة وهوه وكل حبايبه طيبين يعني كل سنة وإنت طيب ياحبيبي يا عمرو يا واحشني قوي".
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