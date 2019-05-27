محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هنا شيحة، مجموعة صور تجمعها بنجلها أدم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". والتقت هنا صورة "سيلفي" مع نجلها وهو يقبلها، وعلقت:"بحبك". يذكر أن الفنانة هنا شيحة غابت عن المشاركة في دراما رمضان هذا العام، بعد آخر ظهور لها في مسلسل" نصيبي وقسمتك" أمام زوجها أحمد فلوكس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بقبلة.. هنا شيحة تبعث رسالة لنجلها:"بحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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