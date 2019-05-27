إيرادات الأحد.. "Aladdin" في الصدارة و"Captain Marvel" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 26 مايو، إيراد قُدر بـ240 ألفًا و333 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، محققًا 45 ألفًا و958 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 12 ألفًا و401 جنيه، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، محققًا 4 آلاف و381 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 4 آلاف و110 جنيهات، في المركز السادس يأتي فيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، بعدما حقق 3 آلاف و227 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 2272 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "A Dog’s journey" ووصلت إيراداته لـ1293 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Backtrace" وبلغ إيراده 1290 جنيهًا، فيما احتل فيلم "Captain Marvel" بعد تحقيقه 1260 جنيهًا.