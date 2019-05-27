شاهد: من السبب وراء إيقاف برنامج “شيخ الحارة” واستقالة بسمة وهبة؟

سيطرت أزمة برنامج “شيخ الحارة”، للإعلامية المصرية بسمة وهبة، على الرأي العام في مصر، بعد صدور قرار رسمي بإيقافه، وسبقه قرار آخر بإيقاف الإعلامية المثيرة للجدل، التي تقدمت باستقالتها من القناة. ورغم إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن السبب وراء إيقاف بث البرنامج، مشيرًا إلى إساءته للأفارقة، في الحلقة التي ظهر فيها الفنان ماجد المصري، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يقتنعوا بهذا السبب، وتداولوا أسماء عدد من الشخصيات التي تمت استضافتهم على مدار الحلقات الماضية، مؤكدين أن أحدهم السبب الحقيقي وراء إصدار هذا القرار. وتم رصد الأسماء التي تداولها رواد السوشال ميديا، ورجحوا أن أحدها السبب في إيقاف البرنامج، فإلى السطور القادمة:

عائشة عثمان

رجح عدد من المتصفحين، أن يكون المتسبب الأول في إيقاف “شيخ الحارة”، الإعلامية التونسية عائشة عثمان، التي تقدم برنامج “عايشة شو”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، وهي القناة نفسها التي تعرض برنامج بسمة وهبة. وأرجع البعض توقعاتهم هذه، إلى المنافسة الشرسة بين الإعلاميتين منذ بداية عرض برنامجيهما في شهر رمضان الجاري، وتبادل التصريحات والهجوم غير المباشر بينهما خلال الآونة الأخيرة.

ليلى غفران

كما ذهب البعض إلى الحديث عن المطربة المغربية ليلى غفران، وأن حلقتها مع بسمة وهبة قد تكون السبب الحقيقي “غير المعلن” وراء إيقاف البرنامج، بعد حديثها عن قاتل ابنتها “هبة”، ذلك الحادث الذي أشعل الرأي العام في مصر قبل ثورة يناير 2011. ورغم أن ليلى غفران أكدت عدم تورط أي شخصية معروفة في مقتل ابنتها، كما تم تداوله في ذلك الوقت، مشددة على أن المتهم الذي تم إعدامه، هو قاتل ابنتها الحقيقي، إلا أن ذلك لم يمنع البعض من التكهن بوقوف شخص ما وراء قرار إيقاف البرنامج، بسبب تلك الحلقة. كما هاجمت ليلى، محمد رمضان، مشيرة إلى أنه بنى نجوميته بمسلسل “ابن حلال” على حساب مقتل ابنتها، بعد تشابه قصة العمل مع أحداث الجريمة والترويج لبراءة المتهم الذي تم إعدامه والتلميح إلى وقوف شخصية قيادية وراء الواقعة.

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فيما رجح فريق ثالث، أن المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، هو المتسبب في إيقاف البرنامج؛ لأن القرار خرج للنور، بعد عرض حلقة الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب، التي كانت متزوجة من خالد في وقت سابق وتم الطلاق بينهما. وكانت قناة “القاهرة والناس”، قد حذفت حلقة ياسمين الخطيب من قناتها الرسمية على “يوتيوب”، بعد حديثها عن فترة زواجها من خالد يوسف، ووصفتها بـ”اللعنة”. وشدد البعض على أن خالد يوسف مازال يتمتع بقوة ونفوذ رغم أزمة “الفيديوهات الجنسية” التي لازالت رهن التحقيقات حتى الآن، حيث إنه مازال عضوًا في البرلمان المصري.

ماجد المصري

في حين أجمع رواد السوشال ميديا، على أن تصريحات ماجد المصري في البرنامج، ليست السبب الرئيس في إيقاف بث البرنامج، مشيرين إلى أن ما صرح به الفنان المصري “زلة لسان”، لا تستحق اتخاذ هذا القرار، وأن هناك شيئًا في الكواليس لم يتم الإعلان عنه، جعلت المجلس الأعلى للإعلام يوقف بث البرنامج. وكان ماجد المصري قد رد على سؤال بشأن أكثر المواقف الكوميدية التي تعرض لها، قائلًا: “كان في موقف هزار من صديق عمري، وقالي في ثلاث بنات عاوزين يتعرفوا عليك بعد الساعة 2 في روكسي، ودخلت العربية، وكنت قاعد معاه عادي، وفجأة شوفت وشهم بعد كشف الغطاء من عليه، طلعوا أفارقة، قولتلهم انزلوا وطلعت أجري”. وقال نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، في تصريح سابق، إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بوقف بسمة وهبة، مقدمة ”برنامج شيخ الحارة“ المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.