سينما مصر بمركز الإبداع خلال أيام العيد

تجربة جديدة يقدمها المخرج خالد جلال فى عيد الفطر المبارك بالعرض المسرحى سينما مصر والذى سيعرض بمركز الإبداع.

هذا العرض يشارك فيه مجموعة من النجوم والنجمات الشباب، حيث يتقمصون بعض نجوم ونجمات الفن فى الزمن الجميل منهم نجيب الريحانى وشادية ومحمود المليجى ومريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار وفاتن حمامة ونادية

لطفى وهند رستم وعادل أدهم وأحمد زكى. ومشاهد المسرحية ستكون مأخوذة من أفضل المشاهد التى قدمت فى السينما المصرية.

يشارك فى العرض مجموعة من النجوم الشباب وعلى رأسهم الفنان الشاب حسن عبدالله، الذى شارك فى العديد من المسلسلات الدرامية منها (ولاد

تسعة والهروب وقانون عمر). وشارك بدور رئيسى فى فيلم بين بحرين الذى حصل على جائزة أحسن فيلم فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، والفنانون الشباب باهر النويهى وأحمد سعد وأمانى كمال وغادة طلعت ويسرا كرم ومحمد على ميزو.

هذا العرض هو بمثابة فرصة للوجوه الجديدة لمحاولة إثبات الوجود والتعبير عن موهبتهم. يذكر أن خالد جلال نجح خلال السنوات الأخيرة فى اكتشاف عدد كبير من الوجوه الجديدة.