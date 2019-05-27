سينما مصر بمركز الإبداع خلال أيام العيد

تجربة جديدة يقدمها المخرج خالد جلال فى عيد الفطر المبارك بالعرض المسرحى سينما مصر والذى سيعرض بمركز الإبداع.
هذا العرض يشارك فيه مجموعة من النجوم والنجمات الشباب، حيث يتقمصون بعض نجوم ونجمات الفن فى الزمن الجميل منهم نجيب الريحانى وشادية ومحمود المليجى ومريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار وفاتن حمامة وناديةلطفى وهند رستم وعادل أدهم وأحمد زكى. ومشاهد المسرحية ستكون مأخوذة من أفضل المشاهد التى قدمت فى السينما المصرية.
يشارك فى العرض مجموعة من النجوم الشباب وعلى رأسهم الفنان الشاب حسن عبدالله، الذى شارك فى العديد من المسلسلات الدرامية منها (ولاد
هذا العرض هو بمثابة فرصة للوجوه الجديدة لمحاولة إثبات الوجود والتعبير عن موهبتهم. يذكر أن خالد جلال نجح خلال السنوات الأخيرة فى اكتشاف عدد كبير من الوجوه الجديدة.
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