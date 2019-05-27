شاهد.. البرومو الثاني لـ كازابلانكا

طرحت شركة سينرجي برومو الثاني لفيلم العيد "كازابلانكا"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن فيلم "كازابلانكا" بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبد العزيز، محمد مفتاح، أحمد داش،محمود البزاوي، مي حسن، جيهان خليل، سلمى جلال، أحمد جمال سعيد، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، كريمة غيث، نيللي كريم، مصطفي شعبان، و من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي، و
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