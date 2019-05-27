فن ومشاهير

شاهد.. البرومو الثاني لـ كازابلانكا

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طرحت شركة سينرجي برومو الثاني لفيلم العيد "كازابلانكا"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

 

يذكر أن فيلم "كازابلانكا" بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبد العزيز، محمد مفتاح، أحمد داش،

محمود البزاوي، مي حسن، جيهان خليل، سلمى جلال، أحمد جمال سعيد، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، كريمة غيث، نيللي كريم، مصطفي شعبان، و من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي، و
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تدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم هجامين البحر، و يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية. 

 

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