سوزان نجم الدين: دوري في مسلسل «ابن أصول» تحدٍ لقدراتي

هى شخصية قوية ومتماسكة فى الواقع وتحب دائماً فى الفن تقديم الأعمال التى تثير الجدل وتظهر قدراتها كممثلة نجحت فى أن تصبح إحدى نجمات سوريا والوطن العربى.. تشارك الفنانة سوزان نجم الدين فى ماراثون الدراما المصرية الرمضانية بدور ملىء بالتناقضات ومثير للجدل ليس لأنها تقوم بدور والدة حمادة هلال فقط لكنها شخصية مسيطرة ولديها حب التملك على ابنها فى مسلسل «ابن أصول» الذى يلعب فى منطقة الدراما الاجتماعية اللايت، وهو ما جعل سوزان تتفرغ للعمل ولم تشارك فى الدراما السورية من أجله.. سوزان فى حوارها لـ«الوفد» كشفت كواليس العمل ورسالته وأسباب قبولها الدور وردت على انتقاد الجمهور لها فى العمل وأيضاً رأيها فى الدراما هذا الموسم ومشاركتها فى السينما المصرية أيضاً وأشياء أخرى تحدثت عنها فى هذا الحوار!

< ما سر قبولك مسلسل ابن أصول؟

- العمل ينتمى للدراما الاجتماعية اللايت وأمام ممثل متميز هو حمادة هلال ومخرج متمكن هو محمد بكير، والدور صعب ومركب ويحمل كل التناقضات الطيبة والشر والتسامح والقسوة والحسم وحب التملك والرومانسية والحب، ويميل الدور للواقعية وهذه التناقضات جعلت الدور صعبا ويحتاج لقدرات تمثيلية عالية لذلك وجدته فرصة لتغيير جلدى وتحدى نفسى كنوع من التغيير وأنا أحب الأدوار الصعبة والمركبة المؤثرة.

< وما الرسالة التى يحملها المسلسل؟

- رغم تناقضات الشخصية لكن العمل يحمل قضية ورسالة مهمة لكل أم وأسرة عربية وهى أن التربية المتوازنة للأبناء شىء أساسى وأمامه تسقط كل الأقنعة، ونقول من خلاله للأسرة العربية إن الغيرة وحب التملك دمار للأسرة الأبناء ولابد أن نربيهم على التوازن والاعتدال والتحرر السوى وتكشف الأحداث تأثير أنانية الأم على حياة ابنها وعلاقاته.

< هناك انتقادات كثيرة على كونك أم حمادة هلال؟

- أمام قوة العمل والدور والنص والإخراج تبقى أمور يحسها الفنان تجعله يقبل التحدى، وظهورى أماً لحمادة هلال نوع من التحدى والقدرة على إثبات الذات والمهم إقناع الجمهور وأعتقد أننى نجحت أن أكون أم حمادة هلال رغم فارق السن القريب بيننا وساعدنى فى ذلك النص الجيد للمسلسل وحمادة هلال بروحه الحلوة، وتمكن المخرج، ولهذا أتمنى تكرار التجربة مع حمادة مرة أخرى لأن روحه حلوة.

< وكيف ترين رد فعل الجمهور تجاه المسلسل؟

- العمل يلعب فى منطقة لا ينافسه فيها عمل آخر لذلك هو ينافس نفسه فى منطقة الدراما الاجتماعية اللايت ورد الفعل جيد بالقياس لزحمة الموسم وتخمة المسلسلات وبالتأكيد أى عمل يحتاج فرصة أخرى لأن الأعمال مهما كانت قوتها وقوة نجومها لن يتمكن الجمهور من مشاهدتها جيداً.

< ولماذا خرجت من الدراما السورية هذا الموسم؟

- قررت التفرغ لمسلسل ابن أصول لأننى لم أجد نصاً درامياً أقوى منه ومع قلة الأعمال السورية هذا الموسم وجدت الفرصة مواتية للمشاركة فى ماراثون الدراما المصرية، لذلك لم أقبل غيره ودور ضيف شرف فى مسلسل (كلبش 3) وفيلم (فرعون)، وبصراحة وجودى فى عمل مصرى وعمل سورى كان يتطلب منى قضاء وقت كبير فى الطيران وده صعب.

< خطواتك بعيدة فى الدراما المصرية لماذا؟

- الأعمال التى كانت تعرض علىّ بصراحة لم تلامس قلبى وأنا لا أعمل فناً مش مصدقاه لذلك اعتذرت عن أعمال

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كثيرة الفترة الماضية سواء فى السينما أو الدراما وأضع شروطاً ثلاثية لأى عمل حتى أقبله اسمها أعمدة النجاح وهى النص الجيد والمنتج الجيد والمخرج الجيد وإن لم تتوافر هذه العناصر لا أقبل العمل حتى لو جلست طويلاً فى بيتى.

< وكيف ترين الخريطة الدرامية المصرية شكلاً ومضموناً الآن؟

- هناك أعمال مهمة وأخرى عادية وأخرى للاستعراض والاستهلاك وأيضاً أعمال تحمل قيمة ومضمونا جيدا يلامس الواقع العربى ويضع يده على جروحنا وهمومنا لكن زحمة العرض تضر الجميع مهما كان المستوى.

< من النجوم الذين تحبين مشاهدتهم فى رمضان؟

- هناك كثير من النجوم اجتهدوا واشتغلوا على أنفسهم وقدموا مسلسلات قوية وجماهيرية سواء فى مصر أو سوريا التى ما زالت تتحدى الظروف بفنها وثقافتها الراقية.

< لماذا توقفتِ عن الإنتاج؟

- الإنتاج مسألة مرهقة وتحتاج لتفرغ واختيار ومتابعة وربما يأتى ذلك على حساب الفن لكن عندما يكون هناك عمل يستفز مشاعرك كمنتج وممثل قد لا أتوقف كثيراً أمام إنتاجه.

< وكيف ترين رمضان بدون دراما تاريخية ودينية؟

- أكيد غياب هذه النوعية أفقد خصائص الشهر الكريم فنياً لأن هذه النوعية من الدراما كانت من أساسيات صناعة الفن ومميزاته فى رمضان لكن هى أولاً وأخيراً صناعة دولة ولا تقوى عليها جهات الإنتاج الخاص ومنذ غياب الإنتاج الرسمى فى مصر عنها ضاعت هذه النوعية التى تدعو للقيمة والأخلاق وفضائل المجتمع وأنا شخصيا من عشاق هذه النوعية وأرى نفسى فيها وسوريا تتميز بصناعة هذه النوعية كما تتميز مصر بنوعية الدراما الاجتماعية.

< أزمة الأفيش والبطولة المطلقة كيف ترينها؟

- الفنان لا يقيس دوره بالمتر المهم دوره وتأثيره فى العمل بشكل عام وكيف يصنع من هذه المساحة إبداعاً وتأثيراً ودليل ذلك أننى قبلت دور ضيف شرف فى مسلسل كلبش.

< حسابات السينما فى مشوارك كيف ترينها؟

- السينما عشق ونقطة إبداع وتاريخ مسجل فى حياة الفنان والدور الجيد معيار هام فى حساباتى ولذلك عندما جاءت فرصة فيلم فرعون قبلت الدور وهو عمل متميز مع نجوم جيدين وسيكون خطوة مهمة لى فى السينما المصرية بما تمتلكه من جماهيرية عربية.