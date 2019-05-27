وزارة الثقافة.. نجحت فى جذب الأسر المصرية بليالي رمضان

نجحت وزارة الثقافة متمثلة فى هيئاتها فى جذب الأسرة المصرية التى تدفقت على احتفالات ليالى رمضان فى أنحاء المحروسة وتنوعت الاحتفالات من مسرحيات وحكى للأطفال وفنون شعبية واستعراضات وندوات وعروض فى كافة ربوع مصر بالمجان، وحققت الثقافة المراد من رسالتها فى نشر الثقافة بكل مفرداتها فى أنحاء مصر، والاهتمام بالمحافظات الحدودية المتعطشة للفن، وارتوت فى رمضان بكل الفنون والتراث.

ورفعت دار الأوبرا المصرية لافتة كامل العدد على مسرحها المكشوف فى أمسياتها الرمضانية التى تزينت بأصوات أمتعت الجمهور بغنائها، وصنعت وهجا، كما نجحت أوركسترا جمعية «النور والأمل» باحتفالية «هل هلالك» في إبهار الجمهور بالمستوى العالى فى الأداء.

وتضمنت الاحتفالات عرض رائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا أوبريت «الليلة الكبيرة» ومجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى منها: الحربة الصينية والديابلو والهيلاهوب والبلياتشو وتقديم شخصية شارلى شابلن.

وعاش الأطفال استمتاعا من نوع خاص بركن الطفل بليالى رمضان، الذى شهد مئات الأطفال يومياً فى الورشة الفنية التى تدربهم على عمل فانوس رمضان والطيارة وعلم مصر إلى جانب أعمال التلوين، ومسابقة للرسم وسرعة التلوين.

وأعطت هيئة قصور الثقافة ضمن ليالى رمضان تذكرة حب لحلايب

وشلاتين، خاصة فى الأماكن الحدودية وإحياء تراثه الفلكلورى للحفاظ على إرثه الشعبى، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراضاً فرعونياً، وفرقة أسوان استعراضات نوبية، وفرق القصير التلقائية وحلايب وشلاتين استعراضات الهوسيب والهركاب.

وشهد سور القاهرة الشمالى بجوار باب النصر، إقبالاً جماهيرياً، وتوافدت الفرق الشعبية، لعرض رقصاتها وتابلوهاتها، مثل فرقة أبوقير للموسيقى العربية، الأغانى الدينية والتراثية، منها «أم النبى»، و«يا حلو ناديلى»، و«محسوبكو انداس»، و«تمر حنة»، و«بهية»، و«برضاك»، و«محمد رسول اﻹنسانية غناء جماعى».

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وفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية والتابلوهات الاستعراضات المستوحاة من بيئة الواحات والتى تفاعل معها الجمهور منها «البادية، الكف، الفرافرة، الخزام، أفراح الواحات».

يذكر أن الفرقة شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية وسافرت إلى العديد من الدول العربية، الإفريقية والأوروبية، الجزائر، تونس، المغرب، بلجيكا، المكسيك، اليونان، بلغاريا، إيطاليا أوزباكستان، جنوب أفريقيا، السعودية، وآخرها مشاركة الفرقة فى مهرجان الفنون الشعبية برومانيا.

وأخذ المسرح الصغير نصيبا كبيرا من الفعاليات بعروض لأفلام رسوم متحركة للأطفال

«عايز أطير» من إنتاج الثقافة السينمائية، «دابة الأرض» إنتاج التليفزيون المصرى، «العاصمة الإدارية الجديدة» إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تلا ذلك عرضان لمسرح عرائس بعنوان «الفراشات»، «مبروك وبلبل» لفرقة أجيال بقيادة الفنان عمرو حمزة.

وحظى حى الأسمرات بنصيب كبير من وزارة الثقافة، وأطلقت احتفالية خاصة للأهالى، بالإضافة إلى ورش المرأة المتنوعة للمشغولات اليدوية، لتعلمها والاستفادة منها «ورشة إيتامين، خرز، تطريز، خيامية، كروشيه بالخرز»، حيث تتنوع الخامات المستخدمة من القطن، إلى الصوف والحرير وغيرها، هذا بالطبع بخلاف الخامات الصناعية والتى تستخدم فى صناعة المفارش والأغطية والملابس والمكملات المنزلية التى لا حصر لها، كما أقيمت ورشة خوص، ورشة خيامية، رسم على الزجاج، والجوبلان والحصير.

وتضمنت الفقرات تقديم عرض فنى لفرقة شبرا الخيمة للآلات الشعبية وعرض مزمار بلدى وعرض تنورة، وعرض لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية.

ومن مميزات ليالى رمضان، خاصة معرض فيصل للكتاب، إهداء الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لسكان فيصل بتحويل أرض هيئة الكتاب بشارع فيصل إلى مجمع ثقافى وفنى متكامل، واتفقت الوزيرة مع محافظ الجيزة على تفعيل الموقع طوال العام بإقامة أنشطة متعددة وحتى اكتمال المشروع، وأهدت أيضاً النشء من زوار جناح المركز القومى لثقافة الطفل مجموعة من إصداراته لغرس حب القراءة والاطلاع فى وجدانهم، بجانب ندوات دار الكتاب للوثائق، ما جعل المعرض يتحول إلى كينونة فنية فأبدع الزوار ورسم الموهوبون اللاعب العالمى محمد صلاح، والملكة كليوباترا وبعض الشخصيات الشهيرة.