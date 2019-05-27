تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 22 من مسلسل "كلبش 3"

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "كلبش 3" تطورات غير متوقعة، حيث يحاول سليم الأنصاري كسب ثقة أكرم بعد محاولة قتله، كما يخطط لدخول جمعية أكرم صفوان التي تخطط لدخول أرض سيناء دون اعتراض، بغرض مراقبة نشاطها هناك.

يعرف اللواء جلال سليم بـأحد رجال سيناء يدعي حسن، يقوم هو وعائلته بأعمال فدائية بالاشتراك مع أجهزة الأمن ضد إسرائيل و داعش، ويؤكد حسن أن تنظيم داعش يخطط لتنفيذ عملية كبيرة في سيناء قريبا، لكنه لم يعلم حقيقتها بالظبط، ثم يطلب سليم من مساعده في الجمعية التوقف عن العمل في سيناء خلال الفترة الحالية، ويطالبه بإلهاء الناس عن الشهيد الضابط حسام لتقليل التعاطف معه.

يتصل أكرم بـ سارة ويؤكد لها أنه اقترب من التخلص من قضية مقتل الضابط حسام على يده، فضلا عن

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معرفته باكتشاف حقل غاز جديد بسيناء، لكنه سيعمل بكل جهده على إفشال استحواذ العرب عليه، و يعتذر سليم لأكرم عن محاوله قتله، ويقبل الأخير اعتذاره، بينما يطلب سليم تأمين حياة ابنه بعد علاجه وسفر والدته للعلاج في أفضل المستشفيات في الخارج، ثم يفكر أكرم في طلب سليم ويأمره بتأمين الوكالة الإعلامية الخاصة به وجمعية الإغاثة في سيناء وإبعادهم عن عيون أجهزة الأمن ورجال الجيش، كما تعطي جومانة لـ ”آسر” ابن أكرم هارد وتطلب منه أن يوصله في وحدة تأمين الفيلا لمدة دقيقتين فقط، مقابل السفر والزواج منه، و يطلب أمجد من أخيه أكرم العودة للعمل في الشركة لاستردادحقه من سليم، لكنه يعنفه بشدة ويهدده أمجد بترك البيت وبالفعل يقوم بذلك، وتنتهي العلاقة بين أمجد وحبيبته هايدي بعد طلب الزواج منه، ويقوم بضربها وتذكريها بأنها تستغفل زوجها وتصاحب الرجال دون علمه.

يستعد سليم للسفر إلى سيناء بصحبة بروسلي، ويترك سميح و ريم في الشركة لمراقبة الأوضاع، كما يحذر اللواء نصر رئيس وحدة المخابرات سليم من خطورة الوضع في سيناء، ويطلب منه جمع أكبر قدر من المعلومات عن تنظيم داعش هناك وطريقه تفكيرهم للانتقام منهم، بالإضافة إلى البحث وراء هدف أكرم من العمل في سيناء، و بينما يحاول آسر التجسس على وحدة تحكيم تأمين في الفيلا من خلال جهاز سلمته له جومانة، يدخل عيه أكرم ويكشف سر تجسسه عليه، وتنتهي الحلقة على ذلك.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.