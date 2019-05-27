تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 22 من مسلسل "كلبش 3"

شهدت الحلقة 22 من مسلسل "كلبش 3" تطورات غير متوقعة، حيث يحاول سليم الأنصاري كسب ثقة أكرم بعد محاولة قتله، كما يخطط لدخول جمعية أكرم صفوان التي تخطط لدخول أرض سيناء دون اعتراض، بغرض مراقبة نشاطها هناك.
يعرف اللواء جلال سليم بـأحد رجال سيناء يدعي حسن، يقوم هو وعائلته بأعمال فدائية بالاشتراك مع أجهزة الأمن ضد إسرائيل و داعش، ويؤكد حسن أن تنظيم داعش يخطط لتنفيذ عملية كبيرة في سيناء قريبا، لكنه لم يعلم حقيقتها بالظبط، ثم يطلب سليم من مساعده في الجمعية التوقف عن العمل في سيناء خلال الفترة الحالية، ويطالبه بإلهاء الناس عن الشهيد الضابط حسام لتقليل التعاطف معه.
يتصل أكرم بـ سارة ويؤكد لها أنه اقترب من التخلص من قضية مقتل الضابط حسام على يده، فضلا عن
يستعد سليم للسفر إلى سيناء بصحبة بروسلي، ويترك سميح و ريم في الشركة لمراقبة الأوضاع، كما يحذر اللواء نصر رئيس وحدة المخابرات سليم من خطورة الوضع في سيناء، ويطلب منه جمع أكبر قدر من المعلومات عن تنظيم داعش هناك وطريقه تفكيرهم للانتقام منهم، بالإضافة إلى البحث وراء هدف أكرم من العمل في سيناء، و بينما يحاول آسر التجسس على وحدة تحكيم تأمين في الفيلا من خلال جهاز سلمته له جومانة، يدخل عيه أكرم ويكشف سر تجسسه عليه، وتنتهي الحلقة على ذلك.
يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
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