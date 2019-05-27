يونيو المقبل.. هوس تحيي حفلًا في درب 1718

تحيى هوس باند حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 20 يونيو المقبل، في درب 1718، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، بسعر تذكرة 75 جنيها.

يذكر أن هوس هي فرقة مصرية

مستقلة، تأسست بالقاهرة عام 2014، وتتميز موسيقاها بأسلوب موسيقى البروجريسف وبدراما اللحن و الكلمات كوسيلة خاصة للتعبير الإنساني، كما أصدرت هوس ألبومين قصيرين عام2015 هما "هوس" و"زي الشتا"، بالإضافة إلي تقديمها العديد من العروض الحيّة داخل القاهرة وخارجها، كما شاركت في العديد من الفعاليات الهامة منها: مهرجان أيام قرطاج الموسيقية 2017، مهرجان دي كاف 2017، مهرجان ريد بول في الشارع 2018، و عيد الموسيقى بالقاهرة 2018.