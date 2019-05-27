غادة عبد الرازق: لن يجمعني عمل واحد مع هيفاء وهبي

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "رسايل" مع المذيعة جيهان عبد الله، أمس الأحد، وتحدثت للمرة الأولى عن مفاجآت مسلسلها الجديد "حدوتة مرة" الذي يُعرض ضمن ماراثون دراما رمضان الحالي، لافتة إلى أنّ الأحداث القادمة ستشهد المزيد من الكوارث.

أضاف: شكل جديد ونوعية جديدة إني بعمل دور شر مطلق أول مرة أعمله، ويارب الحدوتة تعجب الجمهور، كنت قاصدة إنّ أشوف نفسي بشكل جديد ودم جديد وروح جديدة، وده بيطلع مع الأسماء الجديدة بيبقى عندهم طموح لإثبات نفسهم ووجهة نظرهم، وده كان من الحاجات اللي كنت عاوزة أحققها السنة دي”.

وكشفت عن خط الأحداث المقبل في مسلسلها "حدوتة مرة"، قائلة: كوارثها اللي جاية أكبر من اللي فاتت”، مشيرة إلى أنها شخصية تجمع بين الشر الداخلي وكذلك الأحداث التي تدفعها إلى ممارسة هذا الشر.

ووجهت غادة رسالة لشخصية الجدة التي أصبحت تمثلها، قائلة: جدة لطيفة ولذيذة وحياتي اتغيرت بأحفادي.. بحس إنهم حتة مني، موضحة أنها ترى منهم بعضًا من شخصيتها: “بشوف ساعات إنهم لما بيقفوا قدام المراية ويغنوا ويرقصوا، بفتكر نفسي وأنا

ونفت الفنانة غادة عبد الرازق وجود أية خلافات بينها وبين الفنانة إلهام شاهين، بسبب حذف مشاهد من فيلم "خلطة فوزية”"، قائلة: لا لا.. الحاجات دي مر عليها وقت طويل جدًّا، وأنا بحبها وبحترمها جدًّا كفنانة وإنسانة”.

وقالت غادة إنّ سمية الخشاب لم تكن صديقة مقربة لها، موضحة: كنا زمايل لكن مش صحاب قريّبين من بعض.

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كما وجهت رسالة لمسلسلها "السيدة الأولى"، قائلة: كان من أنجح أعمالي المشرّفة واللي أنا مبسوطة بيها جدًّا جدًّا.

رسالة إلى هيفاء وهبي

ووجهت غادة رسالة إلى الفنانة هيفاء وهبي: كل سنة وأنتي طيبة وأنا بحبك وبحب شكلك جدًّا كمان، مؤكدة: ما أقدرش أقول إنّ فيه عمل هيجمعنا مع بعض، لأن كل واحد ليه نجوميته وشخصيته وأدواره، مضيفة أنها لم تتمكن من متابعة أيّ مسلسل رمضان الحالي، وأنها تشاهد مسلسلها بصعوبة كلما توافر وقت لذلك.

وعن السوشيال ميديا، قالت غادة: من كتر ما أنا اتأذيت منها بقيت حريصة جدًّا في التعامل معاها.

وفي رسالة لنفسها، قالت: خلّي بالك من نفسك وركزي في شغلك، وما تسمعيش الأحقاد اللي حواليكي وما تخليش حاجة ترجّعِك لورا.