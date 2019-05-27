نادين نجيم تصف ابنها بالعدائي فما فعل؟

تعافت الممثلة نادين نجيم من الأزمة الصحية التي تعرضت لها أخيراً .
ونشرت الصفحة الخاصة بمعجبي نادين نجيم على "إنستقرام مقطع فيديو يجمعها بإبنها "جيوفاني" .
وظهرت نادين نجيم في الفيديو هي مستلقية إلى جانب إبنها النائم وعندما حاولت أن تساعده لكي يخلع القميص، صرخ في وجهها فوصفته بالعدائي، ثم تابعت "ليست حياة المشاهير صعبة بل حياة الأم هي الصعبة".
وكانت نادين نجيم التي تطل في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "خمسة ونص" قد أدخلت المستشفى قبل يومين، نتيجة التعب والجهد والإرهاق خلال التصوير ما دفعها للاعتذار عن سحور شركة الصباح.
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