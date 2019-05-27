"تشرنوبل" يتفوق على "صراع العروش" ويحصد ردود فعل إيجابية

حصد مسلسل "تشرنوبل" Chernobyl، الذي يعرض حاليا على شبكة "HBO"، ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد؛ ليسهم في حفظ ماء وجه الشبكة بعد سلسلة من الانتقادات الشديدة واجهتها بسبب الموسم الـ8 والأخير من مسلسل "صراع العروش" Game of Thrones.

وواجهت الشبكة حملات إلكترونية مطالبة بإعادة إنتاج الموسم الـ8 من "صراع العروش"، لعدم رضا الجمهور عن تطور شخصيات المسلسل ومسار أحداثه، لكن "HBO" قررت مصالحة الجمهور بمسلسل "تشرنوبل".

ونجح "تشرنوبل" بعد 3 حلقات فقط، في تصدر قائمة أعلى المسلسلات الأمريكية تقييما على موقع "IMDB" بـ9.7 نجمة، متغلبا على سلسلة Planet Earth II "كوكب الأرض" الوثائقية بجزأيها الأول والثاني، ومسلسل Breaking Bad "اختلال ضال".

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المسلسل مكوّن من 5 حلقات فقط، وهو مقتبس من الواقعة الشهيرة، التي تسبب فيها خطأ غير مقصود بأحد المفاعلات النووية الروسية، ما أدى إلى انفجاره في فاجعة لم ينسها العالم رغم مرور 33 عاما عليها، وهو بطولة جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، وإميلي واتسون.

ويستعرض تأثير الواقعة الشهيرة على الحكومة الروسية وسكان "تشرنوبل" الأصليين، ومحاولات تدارك كارثة بهذا الحجم.

ورغم أنه ما زال من الصعب الحكم على مسلسل "تشرنوبل" أو منحه لقب أفضل مسلسل في التاريخ، فإنه يستحق بكل تأكيد الضجة المثارة حوله، ولديه فرصة جيدة في اقتناص اللقب، خاصةً أنه يستعرض حادثة حقيقة مروعة.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه رغم ضعف أرقام مشاهدات "تشرنوبل" مقارنة بمسلسل "صراع العروش"، فإنه جنى ردود فعل إيجابية تفوق الأخير بمراحل، لتحث الجمهور على مشاهدته والاستمتاع به، خاصةً أنه لا يوجد جزء ثانٍ له.