محمد صبحي لـ"العين الإخبارية": أُقدم 14 مسرحية جديدة

قال الفنان المصري محمد صبحي إنه سوف يقدم 14 عرضا مسرحيا جديدا من إنتاج قناة "تن"، يناقش من خلالها عددا من القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.



وأضاف صبحي لـ"العين الإخبارية"، أن العروض تنقسم إلى مسرحيات من فصل واحد وفصلين، وأنه يعتمد على أعضاء فرقته بشكل أساسي، إضافة لنجوم شباب من "استوديو الممثل"، كما أنه يسعى للتعاقد مع فنانين محترفين أيضا.

وعن تكريمه من قناة "تن" مؤخرا، قال: "سعدت جدا بالتكريم لأنه دليل على أن الفنان يسير في الطريق الصحيح، وأن ما يقدمه مهم ومؤثر، كما أن التكريم يشعر المبدع الحقيقي بوجوده".





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وتابع صبحي: "الفن هو القوة الناعمة التي تسهم في توسيع مدارك الإنسان، ولا التمس أي عذر لفنان يقدم أعمالا رديئة أو يستخف بعقول الناس، لذا أنتقى أعمالي الفنية وأحرص على تقديم قيم إيجابية تبني الفرد وتساعده على فهم ما يدور حوله".

وبشأن ما تردد عن عودة الفنانة القديرة سميحة أيوب للمسرح، أكد أنه تمنى كثيرا الوقوف أمامها، وعندما سنحت الفرصة للجمع بينهما استغلها وعرض عليها الفكرة التي أبدت سعادة كبيرة بها، واتفقت معه على الظهور في العروض الجديدة.

وقال صبحي بخصوص الموسم الثاني من مسرحية "خيبتنا": "حقق الموسم الأول نجاحا ملفتا على مستويي الإيرادات والنقد، ما شجعني لافتتاح الموسم الثاني في أول أيام عيد الفطر".

مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي، ويشاركه البطولة سماح السعيد وندى ماهر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وبوسى الهوارى وميرنا زكري وعبير فاروق، وشوقي طنطاوي وحازم القاضى.