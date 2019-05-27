سينتيا صموئيل تُثير جدلاً بأحدث إطلالاتها.. هل تقلّد نادين نجيم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلّت الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل على جمهورها بلوك جديد مختلف كليًا عما كانت عليه، إذ نشرت صورة عبر إنستغرام ظهرت فيها بشعر أسود طويل، بالإضافة إلى شامة صغيرة على خدّها الأيمن.
لا شك أن صموئيل شكّلت صدمة بلوكها الجديد، حيث عبّر الجمهور في البداية عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة والجريئة، إلا أنهم في الوقت عينه انتقدوها واتهموها بتقليد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حيث ظهرت وكأنها صورة طبق الأصل عنها.
ودفع ذلك صموئيل للرد على الانتقادات التي طالتها، وصرحت أن الأمر متعلّق بدورها في مسلسل "خمسة ونص" حيث ستطرأ تطورات وأحداث جديدة في الأيام المقبلة.
يذكر أن الفنانة اللبنانية تلعب دور "ابنة خالة" الدكتورة بيان، والتي تجسّد دورها النجمة نادين نجيم.
يشار إلى أن سينتيا صموئيل عرفها الجمهور من خلال مسابقة ملكة جمال لبنان، حيث حلّت وصيفة أولى في المسابقة في العام 2015، كما شاركت في تقديم برنامج "وبتحلى الحياة"، فضلاً عن مشاركتها في مسلسل "بيروت سيتي"، وتصوير عدد من الإعلانات لصالح ماركات تجارية عالمية.
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