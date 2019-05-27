شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد سيدة القصر.. أفلام لفاتن حمامة صنفت ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 27 مايو 2019 تحل ذكرى يوم ميلاد الممثلة المصرية الراحلة فاتن حمامة التي لقبت بسيدة الشاشة العربية في مصر والوطن العربى، حيث ولدت فى ٢٧ مايو ١٩٣١، وبدأت مسيرتها فى الوسط الفنى عام ١٩٣٩ من خلال فيلم يوم سعيد مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، واستمرت باعطائها الفنى فى تقديم الأفلام إلى أن رحلت عن عالمنا فى ١٧ يناير ٢٠١٥ إثر أزمة صحية بالقلب. فاتن حمامة التى عشقها الكثيرون وما زال يتذكر الجميع أفلامها حتى الآن، نسلط الضوء على أهم الشخصيات التي قامت بلعبها في افلامها وعلقت باذهان الجمهور نتيجة لأدائها الخارق فى التمثيل.

1 - فيلم ابن النيل 1951 بطولتها مع شكرى سرحان ويحيى شاهين، تأليف وإخراج يوسف شاهين، آشاد بها الجمهور والنقاد لتجسيدها دور "زبيدة" الفلاحة التى يستغل حبها وسذاجتها " حمدان " ويعتدى عليها الى ان تحمل بطفله، ثم يحاول الهروب منها وعدم الاعتراف بطفله حتى يقنعه أخيه بضرورة الزواج منها لاثبات نسب الطفل، وبعد الزواج عند ولادة طفل زبيدة من حمدان يصيبها الاغماء ويعتقد حمدان والجميع ان زبيدة توفيت، ثم يفر حمدان الى مدينة القاهرة بحثأ عن الثراء حتى لو بطريق مشبوه، حتى يستقيظ فى اللحظة الأخيرة ويعود الى موطنه بالارياف ويجد زبيدة فى انتظاره

بطولتها مع كل من " عم الشريف، فريد شوقى، زكى رستم، عبد الوارث عسر "، تأليف حلمى حليم وإخراج يوسف شاهين، حيث لعبت فاتن حمامة فى هذا الفيلم دور ابنة الباشا " آمال " التى تحب " احمد " الشاب الفقير الذى يعمل كمهندس زراعى فى قريته، الى ان يريد ابيها وابن عمها الاستيلاء على محاصيل قرية احمد ويلفق التهم لوالديه حتى يحكم عليه بالاعدام، وينتهى الفيلم بزواج أحمد من آمال ووفاة ابيها والقبض على ابن عمها رياض.

بطولتها مع كل من "عمر الشريف، أحمد رمزى، عبد الحليم حافظ، زينات صدقى"، تأليف وإخراج حلمى حليم ، حيث اقنعت فاتن حمامة الجميع من الجمهور والنقاد بأنها الفتاة الفقيرة " هدى " التي تسكن على السطوح بجوار ثلاث شباب فقراء يقعوا فى حبها جميعا ويكتشفوا وقوعها تحت وطأة المرض الذى ستلزم اجراء عملية جراحية ، حتى يتهافت الجميع على مساعدتها لاجراء العملية الجراحية ، ولكنها تقع في حب شخص واحد منهم فقط ، ولكنها ستتوفى في النهاية متاثرة بمرضها ، ليشيد بآدائها جميع من شاهد هذا الفيلم ويثنى بدور فاتن حمامة فيه.

تأليف عميد الأدب العربى طه حسين، بطولتها مع احمد مظر وامينة رزق وزهرة العلا، اخراج هنرى بركات، حيث كان آداء فاتن حمامة بهذا الفيلم بمثابة آداء خارق للعادة حيث تقمصت شخصية " آمنة " البدوية من الصحراء فى منطقة " بنى وركان " بحرفية شديدة جدأ مما أدى الى التفات الأنظار اليها بعد هذا الفيلم، دور " آمنة " فى فيلم دعاء الكروان التى تسعى للانتقام لشرف اختها " هنادى " التى اعتدى عليها البش مهندس الرى حتى يتسبب فى مقتلها من قبل خالها، الى ان تتصاعد الاحداث والمفاجآت وتنتهى بحب آمنة للبش مهندس ونسيانها لثأر اختها هنادى، حتى يقتل خالها البش مهندس مثلما قتل اختها وينتهى الفيلم على صراخ آمنة.

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بطولتها مع "عماد حمدى، صلاح ذو الفقار، روحية خالد، صلاح نظمى"، تأليف يوسف السباعى، اخراج عز الدين ذو الفقار، لعبت فاتن حمامة دور " منى " التى تقع فى حب ألكاتب والمؤلف " محمود " بالرغم من أنه متزوج ويكبرها بالعديد من السنوات وهو ايضا يعشقها بجنون ولكن زوجته مريضة القلب تقف حائلا بينهما يتقدم لخطبتها رجل وتحت ضغط اهلها تتزوج منى وتغادر مصر. بعد عدة سنوات عندما تعود منى إلى وطنها، تكتشف أن محمود قد أصيب فى حادث سير ويرقد فى فراش الموت ويعرف زوجها بانها زارته فيخيرها بينه هو وابنهما وبين محمود حب عمرها فتختار الاستمرار بجوار محمود الذى هو فى أمس الحاجة إليها، حتى يتوفى فى النهاية، وتربى " منى " ابنة محمود حتى تكبر وتتزوج بالمصادفة من ابنها "كمال".

بطولتها مع "عبد الله غيث، زكى رستم"، تأليف يوسف ادريس ، اخراج هنرى بركات ، أذهلت فاتن حمامة الجميع بعد عرض هذا الفيلم حيث استطاعت اقناع كل من شاهد الفيلم بأنها فعليأ شخصية " عزيزة " الفلاحة لتخرج فاتن حمامة من اطار الفتاة الارستقراطية التي يحبها الشباب ، جسدت فاتن حمامة في فيلم الحرام دور " عزيزة " الفلاحة التي تتزوج من عبد الله ضمن عمال التراحيل يصاب الزوج بالمرض الذي يقعده عن العمل، يشتاق الزوج ذات يوم إلى البطاطا فتذهب عزيزة لتقتلعها من الأرض، يفاجئها أحد شباب القرية فيعتدي عليها وتحمل وتنجح في إخفاء حملها عن الأعين، فمعروف أن علاقتها الزوجية معدومة بسبب مرض زوجها، وعندما تلد مولودها تخاف أن يفضحها صراخه فتقتله دون وعي وهي تحاول أن تسكته، تعود إلى العمل متحملة آلام جسدها ولكنها تصاب بحمى النفاس وتموت ، ويجعل الجميع من عزيزة قديسة في النهاية ويبنون لها مقامأ ومزارأ يذهب اليه كل من يضيق به الحال.

بطولتها مع " احمد مظهر، دولت ابيض، سيف أبو النجا، ليلى حمادة، حياة قنديل "، تأليف احسان عبد القدوس، اخراج حسين كمال، كانت اول مرة تلعب فاتن حمامة دور الآم من خلال هذا الفيلم، واستطاعت اقناع الجميع بآدائها التمثيلى من خلال شخصية " منى "، التى يتوفى زوجها ويترك لها 6 أولاد وبنات يبدأ أسماؤهم بحرف الميم، حتى تتولى تربيتهم فى مراحل عمرية مختلفة من الطفولة والشباب والمراهقة، ثم تقع منى فى حب " أحمد " الذى قابلته فى احد حفلات صديقتها، ولكن منى ستضحى بحبها له ولم تتزوجه من اجل أولادها فى النهاية.

بطولتها مع كل من "رشدى أباظة، ليلى طاهر، محمد السبع، احمد توفيق "، تأليف حسن شاه، اخراج سعيد مرزوق، يعتبر فيلم اريد حلا من اهم أفلام السينما المصرية، لانه بسبب شخصية فاتن حمامة فى هذا الفيلم تم اصدار قانون مصرى يضمن حق المرأة فى طلب الطلاق ورد الشرف، لتستطيع فاتن حمامة اذهال الجميع بآدائها التمثيلى واقناعهم من خلاله، حيث جسدت دور " درية " التى تزيد خلافاتها مع زوجها الدبلوماسى " مدحت " فتطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، فتضطر إلى اللجوء للمحكمة ورفع دعوى للطلاق منه، فى الوقت التى تلتحق كمترجمة فى إحدى الجرائد، وتنمو علاقة حب بينها وبين رؤوف صديق أخيها، تدخل درية فى متاهات المحاكم وتتعرض لسلسلة من المشاكل والعقبات التى تهدر كرامتها، تتعقد الأمور عندما يأتى الزوج بشهود زور يشهدون ضدها فى جلسة سرية وتخسر قضيتها بعد مرور أكثر من أربع سنوات .

يذكر أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة حصلت على أوسمة وميداليات الشرف من أشهر الروؤساء فى مصر والوطن العربى مثل جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات، ملك المغرب الحسن الثانى ابن محمد وغيرهم.