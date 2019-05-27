شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 22.. صدمة بوجود دم يمنع زواج ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر "البارون" الذى يجسد دوره الفنان جميل برسوم مفاجأة كبيرة فى الحلقة الـ 22 من مسلسل "حكايتى"، بعدما أخبر حفيده "على" – أحمد صلاح حسنى – بأنه لن يستطيع الزواج من "داليدا" – ياسمين صبرى – بعدما اكتشف أنها من عائلة "الطاهر" وأن جدها هو من قتل ابنه ووالده على منذ سنوات، وأنه أخفى سر وفاة ابنه مقتولاً عن حفيده ويحذره من التهور فى التعامل مع الأمور بسبب وصية والده.

تعانى "فريدة عسل" – وفاء عامر- من حالة نفسية بعد هروب العملاء منها منذ فتح داليدا معرضها بنفس العمارة، وتنزل إلى معرض داليدا وتبكى بصوت مرتفع وتشيع للزبائن أنها سرقتهم منها، ولكنها تفشل فى إقناعهم وبعدها تقرر تصفية الأتيليه وترك المكان، أمام أعين داليدا التى ترفض التشفى فيها، وبعدها يحضر على إلى داليدا ويبدو عليه أن يخفى شىء عليها.

يرفض "سليم" – جمال عبد الناصر- الحصول على أى أموال من ابنه "حسام" – إسلام جمال، ويرى أن هذه الأموال حرام، فيلما يهدد "أدهم" – أحمد حاتم حسام بأن كل شىء لن يدم وأنه سينتصر فى النهاية، وفى نهاية أحداث الحلقة يخبر على والدته "سوزى" – نهال عنبر بأن زواجته من داليدا لن تكتمل وسط فرحة كبيرة منها.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، عمرو صحصاح، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.