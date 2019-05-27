شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف GOT يفرض عقوبة على نفسه حال عدم الانتهاء من روايته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه العديد من متابعى ومشاهدى مسلسل Game of thrones الكثير من الانتقادات الشديدة لمؤلف السلسلة جورج أر أر مارتن، لعدم انتهائه من الرواية الأصلية التى يستند عليها أحداث المسلسل، مما اضطر كتاب العمل فى سرد نهاية للمسلسل لم ترض الكثيرين.

وخرج مارتن صاحب الـ 70 عاماً مؤخراً عن صمته وهاجم النهاية التى قام بتأليفها كتاب GOT ديفيد ودان، وأكد نيته فى الانتهاء من الرواية الجديدة الخاصة به والتى تحمل عنوان "رياح الشتاء" بحلول منتصف العام القادم، وعدم تكرار الأزمة التى تسبب فيها مع مشاهدى GOT بعدم انتهائه من كتابة الرواية الأصلية "الجليد والنار".

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غلاف الرواية الجديدة

وفى تصريحات لمؤلف GOT نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس أكد أن الرواية الجديدة سيبلغ عدد صفحاتها 3000 صفحة وفى حاله عدم إتمام الفصول الرئيسية بها سيقوم بإضافة الكثير من الأحداث حتى النهاية ولن يتوقف عن كتابتها كاملاً.

وأضاف المؤلف صاحب الـ 70 عاماً، فى تصريحاته، أنه فى حاله عدم انتهائه من كتابة الرواية الجديدة سيسمح لجمهوره فى رفع قضايا عليه فى المحاكم وحبسه لتساهله فى عدم إتمام الروايات التى ينتظرها الكثيرين.