شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام وينتهى التقديم للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 أيام فقط ويغلق باب التقديم للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته التي تحمل رقم 26، وذلك للعروض المصرية وسوف تشكل لجنة مختصة بمشاهدة العروض إيذانا باختيارها لتمثل مصر بالمهرجان، وكانت إدارة المهرجان قد حددت الأول من يونيو آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة من العروض المصرية .

الدورة 26 للمهرجان ستعقد فى القاهرة فى الفترة من 10 سبتمبر الى 19 سبتمبر 2019 على جميع مسارح القاهرة وعدد الدول التى تقدمت للمشاركة هذا العام بلغ 68 دولة تقدمت بـ 179 عرض، منها 39 دولة اجنبية تقدمت بـ 97 عرض و كانت أكثرها مشاركة هى دولة الهند التى شاركت بثمانية عروض، تليها اليونان و البرازيل و قد شاركتا بسبعة عروض لكل منهما.

لوجو المهرجان



Advertisements

وكان قد أعلن الدكتور سامح مهران بالمهرجان اختار أن يكون محور الدورة 26 عن المسرح الإفريقي حيث تعقد ندوة فكرية على مدى يومين تستضيف كبار المسرحيين و النقاد و الباحثين الأفارقة لمناقشة قضايا المسرح الإفريقى يصاحب الندوة مجموعة من العروض تقدمت للمشاركة في هذا المحور 13 دولة افريقية غير عربية من خلال 18 عرض يتم اختيار 5 منهم لمصاحبة الندوة

أما عن المشاركات العربية حتى الآن فقد بلغت سبعة و ثمانين عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين انتاج مشترك بين دولة عربية و اخرى اجنبية