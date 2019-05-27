شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث بصحبة عائلته يشاهدون فيلم علاء الدين فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل فيديو وصور من قيام النجم العالمي ويل سميث بصحبة عائلة بمشاهدة فيلم علاء الدين في نسخته الحية في كاليفورنيا. Advertisements فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie"الجنى".

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