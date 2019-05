شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Game of Thrones الوثائقى يكشف كيفية قتل آريا لملك الليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفيلم الوثائقى The Last Watch الذى يتناول كواليس الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones عن كيفية قتل آريا ستارك لملك الليل، وهو المشهد الذى دفع العديد من جمهور المسلسل للسؤال حوله.

فى الموسم الثامن والأخير من Game of Thrones شاهد الجمهور تمكن آريا ستارك من قتل ملك الليل، بعدما استطاعت أن تتسلل إليه، ومن خلال قفزتها تمكنت من قتله، إلا أنه على الرغم الفرحة التى عبر عنها ملايين المشاهدين فى العالم، إلا أن هذا المشهد ظل كعلامة استفهام محيرة للجمهور، تتعلق بكيفية قدرتها على هذه القفزة، وفق سياق المسلسل.



قفزة آريا ستارك أثناء قتل ملك الليل

مشهد قتل آريا ستارك لملك الليل

وفى الفيلم الوثائقى The Last Watch يتضح من خلال مشهد قراءة الأحداث، أن آريا ستارك تسللت إلى ملك الليل، وقامت باعتلاء كومة من الجثث، ومن ثم قفزت باتجاه ملك الليل، حتى تمكنت من قتله.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة HBO الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.