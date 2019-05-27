شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل لمس أكتاف الحلقة 22 على قناة cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال عرض الحلقة الـ 22 ، فى الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة cbc، حيث تكشف حلقة اليوم من التطورات أبرزها رد "غادة"- ايمان العاصى على طلب "أدهم" - بالزواج منها ورد فعل "حمزة"- فتحى عبد الوهاب بعد معرفة ما يريده ياسر جلال.

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وتستكمل الحلقة ما حدث فى الحلقة السابقة وما مدى تطورات الخلاف بين حمزة وشقيقه زيدان بعدما نشب بينهما شجار كبير، واتهم زيدان أخاه الأكبر حمزة بأنه تسبب فى تسليم بضاعته للشرطة ليجبره على العودة للعمل معه من جديد.

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏