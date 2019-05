شكرا لقرائتكم خبر عن The Last Watch.. فيلم وثائقى عن مسلسل Game of Thrones بعد نهايته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones، عرض فيلم وثائقى بعنوان The Last Watch يدور حول مواسم المسلسل بعد نهاية الموسم الثامن والأخير، فى الأسبوع الماضى. ويستعرض فيلم The Last Watch العديد من كواليس المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones وبخاصة الموسم الثامن والأخير، ومن المقرر أن يعرض الفيلم على القنوات الفضائية الخاصة بالتعاون مع شبكة HBO المنتجة للمسلسل، التى سوف تعرضه فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

