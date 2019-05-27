منة شلبي لـ"إينرجي": محمود عبدالعزيز ورضوان الكاشف "ضيفا شرف" حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قالت الفنانة منة شلبي، إن حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي؛ لأن رحلة الإنسان في الحياة من بدايتها حتى النهاية، هي فيلم طويل.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف، ويذاع على راديو "إينرجي" يوميًا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً، أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل يكون تصنيفه تشويقيًا، وأوضحت: "بنبقى مش عارفين إيه هيحصل بكره حتى لو عندنا خطط".

وتابعت: "أحب لعب دور ضيف الشرف في حياة الناس بشرط أن يكون الدور مؤثرًا. أما عن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، قالت هي والدتها وأصدقاؤها المقربون.

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وأكدت أن هناك ضيفي شرف أثرا في حياتها بشكل كبير، أحدهما المخرج الراحل رضوان الكاشف الذي اكتشفها في فيلم "الساحر"، والآخر هو الفنان محمود عبدالعزيز الذي لعب دور الأب الروحي وقدمها للسينما.

" وعن "الماستر سينز" في حياتها، قالت هناك أفلام مثل: "الساحر" و "أنت عمري" و "عن العشق والهوى"، و"بنات وسط البلد" و"نوارة" و"تراب الماس" و"حارة اليهود" و"واحة الغروب".

وأكدت إنها لا ترغب في حذف أي مشاهد من حياتها في المونتاج، موضحة:" اتعلمت من كل الحاجات اللي عديت بيها.